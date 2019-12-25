В Петербург привезли 20 тонн клементинов из Марокко с личинками мух

Выпуск зараженных фруктов на территорию России запрещен.

В морском порту Санкт-Петербурга специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн свежих клементинов, прибывших из Марокко. В партии цитрусовых обнаружили живых личинок насекомого, по морфологическим признакам схожих с личинками средиземноморской плодовой мухи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате лабораторной экспертизы было подтверждено наличие в клементинах карантинного для Евразийского экономического союза вредителя – Ceratitis capitata (Wied.).

Выпуск зараженных фруктов на территорию России запрещен.

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Фото: Россельхознадзор