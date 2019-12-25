Диетолог перечислил вредные свойства мандаринов

Но если знать меру, мандарины могут принести пользу организму.

Некоторым категориям граждан следует отказаться от мандаринов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на врача-диетолога Артура Моисеенко.

Мандарины противопоказаны беременным женщинам, особенно на ранних сроках, также фрукт противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ – язвами, колитом и гастритом. Большое количество съеденных мандаринов может привести к аллергии – высыпанию на коже или даже к анафилактическому шоку, отеку слизистых.

Если знать меру, мандарины могут принести пользу организму. Они богаты витаминов С и флавоноидами.

Диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе.

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