Диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе

Многие люди любят начать свой день с чашки горячего кофе. Однако пить его на голодный желудок совсем не рекомендуется. Об этом радио Sputnik рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.
Кофе натощак грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит. Медик отметил, что у людей, которые пьют кофе на голодный желудок, скорее всего, неправильное пищевое поведение. А вот пить кофе после еды можно и даже с десертом.
С чем сочетать кофе – с молоком, с заменителями молока, со сладким, с жирным – не принципиально. От того, что вы выпили кофе с десертом, ожирение не разовьется.
Алексей Калинчев
Диетолог рассказал, что если человек здоров, он может пить кофе и утром, и вечером, в том числе и на ночь.
Ранее ученые перечислили продукты, которые нельзя запивать кофе.
Фото: pixabay
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