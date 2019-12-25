Ученые перечислили продукты, которые нельзя запивать кофе

Это может привести к риску возникновения сахарного диабета.

Ученые назвали несколько продуктов, которые не рекомендуется запивать кофе, поскольку это наносит сильный удар по организму человека.

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что кофе несовместим с жирными блюдами. В этом случае можно вызвать резкий скачок сахара в крови. Глюкоза может повыситься в два раза больше, чем обычно. Есть риск заработать сахарный диабет II типа.

Диетологи не рекомендовали запивать кофе жареную картошку, сладости или гамбургеры.

Ранее авокадо назвали эффективным средством против высокого сахара в крови.

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