Авокадо назвали эффективным средством против высокого сахара в крови

Как уточнили специалисты, в цельных фруктах сахар усваивается несколько иначе, чем сахар из сладостей, напитков и т.д.

Диабет считается опасным заболеванием, поскольку может влиять на сосуды, ставя под угрозу здоровье не только сердца, но и других органов, включая почки и глаза. Некоторые продукты могут повышать уровень сахара в крови, а другие наоборот понижать. Об этом сообщило издание Express.

Понизить сахар способен фрукт дракона, также известный как питайя. Это растение принадлежит к роду вьющихся кактусов. Мощный эффект этого фрукта специалисты объяснили способностью ускорять обновление клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Также полезным для диабетиков является авокадо. Это кладезь здоровых жиров, которые помогают замедлить усвоение опасных углеводов, а также витаминов Е, С и К, калия и лютеина.

Как уточнили специалисты, в цельных фруктах сахар усваивается несколько иначе, чем сахар из сладостей, напитков и т.д.

Зеленый чай и кофе на 63% снижают риски смерти при диабете.

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