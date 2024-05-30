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В Петербурге Россельхознадзор выявил опасный сорняк в 27 тоннах индийских семян чиа
Сегодня, 11:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге Россельхознадзор выявил опасный сорняк в 27 тоннах индийских семян чиа

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Груз не пустили в Россию и отправили обратно собственнику.

В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле партии продовольственных семян чиа из Индии, были обнаружены семена растения, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалистами были проведены лабораторные исследования, по результатам которых была установлена зараженность продукции опасным карантинным сорняком — паслёном каролинским (Solanum carolinense L.). На текущий момент это второй случай выявления данного карантинного объекта при ввозе подкарантинной продукции в 2025 году.

Выпуск 27 тонн зараженных семян чиа на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственника груз подлежит возврату.

Ранее личинки плодовой мухи нашли в партии аргентинских мандаринов в порту Петербурга.

Фото: unsplash (Joanna Kosinska)

Теги: россельхознадзор, чиа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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