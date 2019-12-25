Личинки плодовой мухи нашли в партии аргентинских мандаринов в порту Петербурга

Учитывая требования Евразийского экономического союза относительно фитосанитарного контроля, реализация товара, заражённого такими организмами, строго запрещена.

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проверки груза аргентинской цитрусовой продукции в морском порту Санкт-Петербурга выявили живых личинок, внешне сходных с опасными карантинными объектами. Партия весом 42,2 тонны предназначалась для одной из местных компаний.

Проведённый специалистами Северо-Западного филиала федерального учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных" детальный анализ подтвердил принадлежность найденных насекомых к виду Ceratitis capitata (средиземноморская плодовая муха).

Учитывая требования Евразийского экономического союза относительно фитосанитарного контроля, реализация товара, заражённого такими организмами, строго запрещена.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург не пустили 15 тонн голубики из Марокко.

Фото: Pxhere