В Петербург не пустили 15 тонн голубики из Марокко

Лабораторное исследование показало наличие азиатской ягодной дрозофилы (Drosophila suzukii Mats.).

В партии голубики из Марокко Управлением Россельхознадзора была обнаружена живая личинка опасного вредителя плодовых и ягодных культур. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На складе временного хранения, расположенном в Петербурге, инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль 15,3 тонны свежей голубики, выращенной в Марокко. В партии голубики была обнаружена живая личинка насекомого, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Лабораторное исследование показало наличие азиатской ягодной дрозофилы (Drosophila suzukii Mats.). Это 8 случай обнаружения данного вредного организма при ввозе подкарантинной продукции в 2025 году на подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию.

Ввоз указанной партии свежих ягод на территорию Российской Федерации запрещен, груз подлежит обеззараживанию.

Ранее в Петербург запретили ввоз 59 тонн табачного сырья из Бразилии.

Фото: Россельхознадзор