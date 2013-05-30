В Петербург запретили ввоз 59 тонн табачного сырья из Бразилии

В двух партиях были живые имаго насекомых.

В морском порту Петербурга на дне контейнеров с табачным сырьем из Бразилии обнаружены имаго насекомых. Специалисты Россельхознадзора запретили выпуск товара на территорию Российской Федерации.

В морском порту при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля двух партий табачного сырья общим весом 59,4 тонны на дне контейнеров были обнаружены живые имаго насекомых, схожих с опасным карантинным объектом. Табачное сырье было произведено в Бразилии.

Специалистами были проведены лабораторные исследования, по результатам которых была установлена зараженность перевозимой подкарантинной продукции многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew)).

Выпуск двух партий табачного сырья на территорию Российской Федерации запрещён.

Ранее в Большом морском порту Петербурга запретили к ввозу 27 тонн индийского арахиса.

Фото: Россельхознадзор