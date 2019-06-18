В Большом морском порту Петербурга запретили к ввозу 27 тонн индийского арахиса

Инспекторы обнаружили, что представленные производителем декларации соответствия содержат неполные сведения о проведенных лабораторных исследованиях.

Государственными инспекторами Россельхознадзора при проведении проверки качества и безопасности зерновой продукции и изделий из нее в Большом морском порту Санкт-Петербурга выявлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Нарушение зафиксировано при импорте партии очищенного индийского арахиса общим весом 27 тонн, поставленного для предприятия, расположенного в Санкт-Петербурге.

Инспекторы обнаружили, что представленные производителем декларации соответствия содержат неполные сведения о проведенных лабораторных исследованиях. Отсутствуют важные показатели, подтверждающие отсутствие опасных микроорганизмов, в частности сальмонелл, которые представляют угрозу здоровью населения и животных.

Таким образом, ввоз указанной партии очищенного арахиса объемом 27 тонн на территорию Российской Федерации был запрещен ввиду выявления указанных нарушений санитарных норм.

Ранее мы сообщили о том, что поддельную тушенку выявили на полках петербургских магазинов.

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