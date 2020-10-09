Аппарат поможет при мониторинге морского дна.

Создан робот-кальмар, способный быстро двигаться в воде. Американские инженеры изготовили аппарат, который выбрасывает из своей задней части струю воды, которая толкает устройство вперед. Таким образом ученые повторили механизм движения живого кальмара. Они также добавили "щупальца", которые помогают роботу при отталкивании. В результате робот способен перемещаться под водой со значительной скоростью.

По словам специалистов, их разработка может быть полезна для проведения морских исследований или для помощи дайверам. По форме робот-кальмар напоминает китайский фонарик. Такая конструкция позволяет хранить упругую энергию. Гибкие ребра устройства дают возможность быстро перемещаться. Они прикреплены к круглым пластинам в двух сторон корпуса. Одна втягивает воду, другая - выбрасывает ее при сжатии резервуара. На одну из пластин можно установить датчик для мониторинга.

Самарские ученые создали многофункционального подводного робота.

Видео: YT / JacobsSchoolNews