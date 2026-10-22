В Китае разработали робота-телохранителя для защиты от преступников

Компания Unitree Robotics презентовала свою новинку с программой кун-фу.

Китайская компания Unitree Robotics представила робота-гуманоида, который может выполнять функции телохранителя. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились иностранные журналисты из газеты The South China Morning Post. В СМИ пояснили, что робот может остановить нападающего или оттащить в сторону человека, на которого несется автомобиль. Устройство получило наименование H2-X Kung Fu Legend: Guardian ("Легенда кун-фу: Охранник"). Разработчики создавали его на базе робота H2 высотой 1,8 метра и весом около 70 килограммов.

Дополнительно компания распространила по социальным сетям рекламный ролик, на котором "Легенда кун-фу" защищает девушку от вооруженного ножом преступника в маске. В кадре видно, что робот с легкостью приподнимает машину для того, чтобы освободить попавшего под нее человека. Робот показал аудитории приемы владения восточными единоборствами. В прессе уточнили, что китайские производители пока что не уточнили, когда робот поступит в массовую продажу. Также неизвестны стоимость и подробные технические данные робота.

В СМИ рассказали читателям, что появление такого аппарата свидетельствует о том, что современные производители робототехники, выпустившие различные рекламные модели, теперь сосредоточили свое внимание на поиске практического применения технологических разработок для реальных условий.

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Фото и видео: Unitree Robotics