Разработка уже прошла свое первое испытание в реальных условиях

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что Самарские ученые создали многофункционального подводного робота. Об этом сообщает пресс-служба Самарского государственного технического университета.

Подводный робот получил название "Глайдерон".

"Глайдерон" снабдили специальным акустическим оборудованием, доставленным по спецзаказу из Жуковского" пресс-служба Самарского государственного технического университета

С его помощью специалисты намерены составить карту глубин и рельефа дна возле железнодорожного моста через реку Сок в Самарской области. Первые испытания прошли успешно.

Ранее мы сообщали о том, что "Роскосмос" опубликовал документы по советской лунной программе.

Видео: Youtube/Самарский политех