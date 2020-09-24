В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что Самарские ученые создали многофункционального подводного робота. Об этом сообщает пресс-служба Самарского государственного технического университета.
Подводный робот получил название "Глайдерон".
"Глайдерон" снабдили специальным акустическим оборудованием, доставленным по спецзаказу из Жуковского"
пресс-служба Самарского государственного технического университета
С его помощью специалисты намерены составить карту глубин и рельефа дна возле железнодорожного моста через реку Сок в Самарской области. Первые испытания прошли успешно.
Ранее мы сообщали о том, что "Роскосмос" опубликовал документы по советской лунной программе.
Видео: Youtube/Самарский политех
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