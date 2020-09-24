Исполняется 50 лет с полета на спутник аппарата "Луна-16".

"Роскосмос" опубликовал документы по советской лунной программе. На официальном портале государственной корпорации размещены снимки, архивные сведения, связанные с 1970-ми годами и желанием высадиться на обратной стороне Луны. Тогда ученым только удалось получить пробы грунта естественного спутника Земли.

Публикация архивов посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита. Аппарат произвел детальное картографирование поверхности Луны. В 1977 году специалисты планировали доставить на Землю грунт с невидимой стороны Луны, в 1978 - запустить новый луноход, в до 1980-ых - сфотографировать всю поверхность спутника при помощи высокоточного разрешения. Однако эти проекты не были реализованы.

На Луне последней советской станцией стала "Луна-24", которая совершила полет в 1976 году. Первым на обратную сторону Луны приземлился китайский аппарат "Чанъэ-4" в 2019 году.

На Луне собираются слушать "темные века" Вселенной.

Видео: Роскосмос