На Луне собираются слушать "темные века" Вселенной

Прослушивание будут проводить на обратной стороне Луны.

Национальная радиоастрономическая обсерватория объявила о дополнении к космической программе NASA. Космический корабль будет ловить сигналы из, так называемых, "темных веков", рассказало издание "Профиль".

По словам специалистов, примерно через 370 тыс. лет после Большого Взрыва Вселенную окружали лишь огромные облака газообразного водорода. Такой внешний вид они называют довольно "скучным". Позже конденсация газа и схлопывание привело к образованию звезд и черных дыр. Это положило начало для света, который стал концом "темных веков" Вселенной.

Космический корабль DAPPER будет ловить сигналы с помощью специального высокочастотного радиоприемника и антенны. Прослушивание собираются проводить на обратной стороне Луны.

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Фото: YT / National Geographic