"Роскосмос" снимет первый художественный фильм на МКС

Режиссером картины станет Клим Шипенко.

Госкорпорация "Роскосмос" совместно с Первым каналом и студией Yellow, Black and White впервые в истории снимет художественный фильм в космосе. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Полет на МКС запланирован на осень 2021 года. Съемочная группа полетит в космос на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС". Главного героя и его дублера определят по результатам открытого конкурса.

Рабочее название фильма "Вызов", основное пока не утверждено. Режиссером картины станет Клим Шипенко. Генеральными продюсерами кинопроекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

В настоящий момент стороны обсуждают детали будущего фильма – сценарий, технические возможности, актерский состав.

Как заявили в "Роскосмосе", эта картина направлена на популяризацию космической деятельности России и героизацию профессии космонавта.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Круз может полететь на МКС в 2021 году. Переговоры о съемках фильма в космосе ведутся с НАСА и главой SpaceX Илоном Маском.

Фото: pixabay.com