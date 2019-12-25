Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

Бюджет нового проекта оценивается минимум в 200 млн долларов.

Киностудия Universal ведет переговоры о финансировании нового научно-фантастического фильма с Томом Крузом. Часть съемок планируется провести на орбите Земли. Об этом пишет издание Variety.

Бюджет нового проекта оценивается минимум в 200 млн долларов. Студии предстоит тщательно спланировать все моменты, поскольку в условиях космоса не будет возможности делать множество дублей и искать выгодные ракурсы.

В связи с высокими рисками сам Круз получит 30-60 млн долларов. В эту сумму входит гонорар актера как исполнителя главной роли и оплата его услуг как продюсера. Вероятнее всего, Круз сможет претендовать на часть прибыли от проката.

Производством фильма кроме студии Universal будет заниматься компания Илона Маска SpaceX, а также американское космическое агентство NASA. Режиссерское кресло займет постановщик "Грани будущего" Даг Лайман. В настоящий момент у фильма пока нет утвержденного сценария, также не известен возможный съемочный график.

Стоит отметить, что Том Круз давно практикует экстремальные методы съемок. Ради роли он прыгал с парашютом 106 раз, забирался на самое высокое здание в мире и задерживал дыхание под водой на 6 минут. На съемках шестой части фильма "Миссия" актер сломал колено, прыгая с одного здания на другое.

Ранее мы писали, что опубликован новый трейлер фильма "Билл и Тед" с Киану Ривзом.

Фото: Instagram / tomcruise