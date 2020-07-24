Опубликован новый трейлер фильма "Билл и Тед" с Киану Ривзом

Кинолента выйдет 1 сентября 2020 года.

В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.

В сюжете новой части Билл и Тед отправятся в далекое будущее, чтобы украсть идеальную песню у самих себя, но уже в более взрослом возрасте. Отметим, что главные роли исполняют Киану Ривз и Алекс Уинтер.

Напомним, что оригинальный фильм вышел на экраны в 1989 году. Первые две киноленты назывались "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда".

Ранее мы сообщали о том, что HBO опубликовал трейлер второго сезона "Темных начал".

Видео:Orion Pictures/YouTube