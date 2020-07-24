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Опубликован новый трейлер фильма "Билл и Тед" с Киану Ривзом

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Кинолента выйдет 1 сентября 2020 года.

В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.

В сюжете новой части Билл и Тед отправятся в далекое будущее, чтобы украсть идеальную песню у самих себя, но уже в более взрослом возрасте. Отметим, что главные роли исполняют Киану Ривз и Алекс Уинтер.

Напомним, что оригинальный фильм вышел на экраны в 1989 году. Первые две киноленты назывались "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда".

Ранее мы сообщали о том, что HBO опубликовал трейлер второго сезона "Темных начал".

Видео:Orion Pictures/YouTube

Теги: киану ривз, фильм билл и тед
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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