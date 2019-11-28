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HBO опубликовал трейлер второго сезона "Темных начал"

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Премьера второго сезона анонсирована на осень.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что HBO опубликовал трейлер второго сезона "Темных начал". Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. 

Во втором сезоне главная героиня Лира Белаква попадает в город Читтагацце из параллельного мира. Она встретится там с Уиллом Парри. Им предстоит найти отца Уилла и лорда Азриэла. Напомним, что сериал экранизирован по книгам Филиппа Пулмана. Главные роли в сериале исполнили Дафни Кин, Рут Уилсон, Джеймс Макэвой и Лин-Мануэль Миранда.

Премьера второго сезона анонсирована на осень.

Ранее мы сообщали о том, что Amazon продлил "Пацанов" на третий сезон.

Видео:HBO/YouTube

Теги: hbo, темные начала
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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