В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что HBO опубликовал трейлер второго сезона "Темных начал". Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Во втором сезоне главная героиня Лира Белаква попадает в город Читтагацце из параллельного мира. Она встретится там с Уиллом Парри. Им предстоит найти отца Уилла и лорда Азриэла. Напомним, что сериал экранизирован по книгам Филиппа Пулмана. Главные роли в сериале исполнили Дафни Кин, Рут Уилсон, Джеймс Макэвой и Лин-Мануэль Миранда.
Премьера второго сезона анонсирована на осень.
Ранее мы сообщали о том, что Amazon продлил "Пацанов" на третий сезон.
Видео:HBO/YouTube
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