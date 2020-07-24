Премьера второго сезона состоится 4 сентября

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что Amazon продлил "Пацанов" на третий сезон. Об этом на Comic-Con рассказал продюсер проекта Сет Роген.

В третьем сезоне появится Джеффри Дин Морган, который известен по проекту "Сверхъестественное". Ранее на его участие активно намекал автор сериала Эрик Крипке.

Напомним, что показ второго сезона стартует 4 сентября текущего года на официальном сайте Amazon. Серии будут выкладывать раз в неделю до 9 октября.

Ранее мы сообщали о том, что раскрыты подробности работы над вторым сезоном "Ведьмака".

Видео: Amazon/YouTube