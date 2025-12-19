Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Процесс сокращения стартует 27 января.

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon может на следующей неделе объявить о новом раунде сокращений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечатеся, что в рамках второго раунда произойдет сокращение около 30 тысяч корпоративных сотрудников. Первые разговоры об этом начались в октябре 2025 года. Тогда сообщалось, что Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений в целях оптимизации деятельности.

Ожидается, что общее количество сокращений в этот раз будет примерно таким же, как и в прошлом году, и может начаться уже во вторник, 27 января. Напомним, онлайн-ритейлер работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.

