Компания Tesla запустила первый в США завод по переработке лития из руды в готовый продукт для аккумуляторов. Об этом сообщает портал Electrek.

Завод запустили на предприятии бренда в Корпус-Кристи. Строительство объекта заняло менее двух лет. Глава Tesla Илон Маск отметил, что такое производство можно называть "лицензией на печать денег". Завод использует новую технологию переработки руды сподумена, используя вместо кислотного обжига метод выщелачивания с последующей кристаллизацией.

Конечным продуктом нового завода является гидроксид лития "аккумуляторного качества". В Tesla не уточнили, когда переработка выйдет на полную мощность. Отмечается, что это является самой сложной задачей для подобных проектов.

Фото: pxhere.com