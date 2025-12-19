Илон Маск сломал компьютер налоговой службы США

Предприниматель рассказал, что однажды заплатил настолько большие налоги, что компьютер налоговой службы США не выдержал и сломался.

В четверг, 1 января, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о том, как случайно сломал компьютер налоговой службы США. О невероятном инциденте, предприниматель рассказал в соцсети X (соцсеть запрещена в России и признана в РФ экстремистской).

По словам Маска, однажды он заплатил настолько большую сумму налогов, что компьютер налоговой службы США не выдержал нагрузки и сломался.

Как-то раз я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (правда). Слишком много цифр Илон Маск

Как уточнил предприниматель, после данного инцидента налоговой службе США пришлось обновлять программное обеспечение.

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning