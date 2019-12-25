Власти захотели запретить работодателям сокращать вернувшихся с СВО бойцов с работы

Поправки в Трудовой кодекс позволят обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, выполнявших задачи в особых условиях.

Глава профильного Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в Государственной думе Ярослав Нилов подготовил законопроект, который должен улучшить трудовые гарантии для участников специальной военной операции (СВО). Пояснительная записка к документу поступила от пресс-службы политика в распоряжение телеканала "360.ru". В тексте говорится о тех, кто стал добровольцем, ушел по мобилизации или подписал контракт с министерством по обороны, а затем вернулся на прежнее рабочее место. Депутат заметил, что в Трудовом кодексе России фиксируется пробел. В текущий момент социальные гарантии со стороны государства для участников СВО не распространяются на лица, у которых трудовой договор был приостановлен из-за призыва или направления на службу в войска национальной гвардии.

Из-за этого люди, вернувшиеся на работу после службы, не получают никакой дополнительной защиты. В том случае, если руководство компании решит провести сокращения, то бойцы СВО могут попасть под них на общих основаниях. По словам Ярослава Нилова, такая ситуация является несправедливой, так как частичная мобилизация и СВО были тяжелым испытаниям для защитников страны, поэтому власти должны обеспечить таких граждан максимальной поддержкой на их основной работе. Законопроект предлагает дать право таким людям преимущество при сокращении штата сотрудников.

одготовленный депутатом законопроект предлагает дать всем этим категориям сотрудников преимущественное право остаться на работе при сокращении штата. Поправки в закон сформируют правовые предпосылки для успешной социализации вернувшихся к мирной жизни бойцов.

Фото: Piter.tv