Программу поддержки здоровья ветеранов СВО внедряют в Петербурге

В Петербурге разработана специальная медицинская программа "Здоровье для СВОих", предназначенная для всестороннего сопровождения, реабилитации и социальной адаптации участников специальной военной операции. Проект предусматривает углублённую диагностику, консультации высококвалифицированных специалистов и разработку индивидуального плана восстановления, позволяющего своевременно вносить коррективы в лечебный процесс и профилактику осложнений, сообщает spb.aif.ru.

Особое внимание уделяют проведению регулярных медицинских обследований, психологической поддержке и восстановлению здоровья в специализированных учреждениях санаторно-курортного профиля. Участникам, получившим увечья, предоставляются бесплатные протезы и ортопедические изделия, а также обучающие курсы по их эффективному применению. Совместно с государственным холдингом "Ростех" реализуется перспективная инициатива по разработке и производству современных высококачественных протезов на базе Центра травматологии, ортопедии и имплантологии (ЦИТО).

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт бюджетных средств федерального и городского уровня, при этом благотворительный фонд "Защитники Отечества" занимается приобретением редких медикаментов и препаратов, официально не зарегистрированных в стране. Как заявила Дарья Чуйкина, сотрудник городского комитета по здравоохранению, реализация комплекса мероприятий призвана способствовать возвращению ветеранов к полноценной и насыщенной гражданской жизни после прохождения службы.

Фото: Правительство Петербурга