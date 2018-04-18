Прокуратура Московского района требует восстановить права участника СВО

Процесс рассмотрения иска находится под личным контролем прокурора Московского района.

После обращения военнослужащего, сотрудниками прокуратуры Московского района была инициирована проверка. Выяснилось, что заявитель принимал участие в специальной военной операции и, следовательно, обладает правом на получение различных социальных льгот. Тем не менее, в предоставлении мер поддержки ему было отказано.

В результате прокурорской проверки установлено, что у компетентного органа отсутствовали документы, подтверждающие 12-месячный срок пребывания бойца в добровольческом формировании, что произошло не по его вине.

Прокурор Московского района направил в судебные органы иск, требующий признать за военнослужащим его законное право на получение единовременной денежной выплаты. Процесс рассмотрения иска находится под личным контролем прокурора района.

