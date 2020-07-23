К производству второго сезона подключиться студия The Third Floor.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что раскрыты подробности работы над вторым сезоном "Ведьмака". Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Как оказалось, к производству второго сезона подключиться студия Industrial Light & Magic. Отметим, что эта компания занималась всеми частями "Звездных войн", "Индианой Джонсом", "Парком Юрского периода", "Гарри Поттером" и "Пиратами Карибского моря". Студию Industrial Light & Magic основал Джордж Лукас.

Премьера первого сезона состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года. Второй сезон должен состояться во второй половине 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что сервис HBO Max лишится прав на показ фильмов о Гарри Поттере.

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