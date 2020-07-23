Официальная причина этому неизвестна.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что сервис HBO Max лишится прав на показ фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает издание Deadline.

По данным инсайдера поводом для расторжения договора могли послужить требования компании NBCUniversal, которая запустила фльмы о Гарри Поттере в своём онлайн-кинотеатре. Стоит отметить, что студия Warner Bros. уступила все права на трансляцию соответствующих кинолент NBCUniversal в 2016 году.

HBO Max пока не делала официальное заявление.

Ранее мы сообщали о том, что HBO продлил остросюжетный сериал "Перри Мейсон" на второй сезон.

Видео:гарри поттер/YouTube