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Сервис HBO Max лишится прав на показ фильмов о Гарри Поттере

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Официальная причина этому неизвестна.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что сервис HBO Max лишится прав на показ фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает издание Deadline.

По данным инсайдера поводом для расторжения договора могли послужить требования компании NBCUniversal, которая запустила фльмы о Гарри Поттере в своём онлайн-кинотеатре. Стоит отметить, что  студия Warner Bros. уступила все права на трансляцию соответствующих кинолент NBCUniversal в 2016 году.

HBO Max пока не делала официальное заявление. 

Ранее мы сообщали о том, что HBO продлил остросюжетный сериал "Перри Мейсон" на второй сезон.

Видео:гарри поттер/YouTube

Теги: hbo max, гарри поттер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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