Новую экранизацию детективных романов Эрла Гарднера в первый день посмотрели 1,7 миллиона зрителей.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что HBO продлил остросюжетный сериал "Перри Мейсон" на второй сезон. Об этом сообщила исполнительный вице-президент канала Франческа Орси.

Орси отметила, что зрителям понравилось каждую неделю перемещаться в Лос-Анджелес 1930-х. Напомним, что в сюжете история частного детектива Перри Мейсона, который страдает от алкоголизма. Ему предстоит расследовать громкое убийство — неизвестные убили младенца местного бизнесмена.

Стоит отметить, что в первый день сериал посмотрели 1,7 миллиона зрителей.Проект снят по романам Эрла Гарднера.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Мажор" с Прилучным выйдет после завершения пандемии.

Видео:HBO/YouTube