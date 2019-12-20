Фильм будет иметь более позитивный тон и по жанру напоминать комедийный боевик.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что фильм "Мажор" с Прилучным выйдет после завершения пандемии. Об этом заявил управляющий партнер продюсерской компании "Среда" Иван Самохвалов в интервью сайту "Бюллетень кинопрокатчика".

Кинолента будет напоминать по жанру комедийный боевик. Она рассчитана на тех, кто не знаком с одноименным сериалом. Отмечается, что фильм уже снят и готов выйти в прокат, но когда именно состоится премьера сказать сложно, из-за Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус ограничительных мер во время пандемии COVID-19.

Не хочется выходить во времена, когда в зал пускают трех человек в масках, поэтому фильм выйдет, как только наладится бизнес-климат в кинотеатрах Иван Самохвалов, управляющий партнер продюсерской компании "Среда"

Предполагается, что кинолента может выйти в сентябре.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру хоррора "Заклятие 3" перенесли на 2021 год.

Видео: Сериал Мажор/YouTube