  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:52
107
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Фильм "Мажор" с Прилучным выйдет после завершения пандемии

0 0

Фильм будет иметь более позитивный тон и по жанру напоминать комедийный боевик.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что фильм "Мажор" с Прилучным выйдет после завершения пандемии. Об этом заявил управляющий партнер продюсерской компании "Среда" Иван Самохвалов в интервью сайту "Бюллетень кинопрокатчика".

Кинолента будет напоминать по жанру комедийный боевик. Она рассчитана на тех, кто не знаком с одноименным сериалом. Отмечается, что фильм уже снят и готов выйти в прокат, но когда именно состоится премьера сказать сложно, из-за Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус ограничительных мер во время пандемии COVID-19.

Не хочется выходить во времена, когда в зал пускают трех человек в масках, поэтому фильм выйдет, как только наладится бизнес-климат в кинотеатрах

Иван Самохвалов, управляющий партнер продюсерской компании "Среда"

Предполагается, что кинолента может выйти в сентябре. 

Ранее мы сообщали о том, что премьеру хоррора "Заклятие 3" перенесли на 2021 год.

Видео: Сериал Мажор/YouTube

Теги: прилучный, фильм мажор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии