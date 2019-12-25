Ради роли в сериале "В клетке" Павел Прилучный сел на жесткую диету

Прилучный хочет сам выполнять все трюки без дублеров.

Актёр Павел Прилучный отказался от конфет и булочек и сел на жесткую диету — все это ради съемок в продолжении сериала "В клетке", главная тема которого —бои без правил. Об этом сообщило издание Starhit.

Карантин и долгое нахождение дома не пощадили даже звезд. Чтобы вернуться в привычную форму, актёр взял себя в руки и кардинально изменил распорядок дня. Каждое утро под присмотром личного тренера он занимается спортом. Теперь в рационе никаких конфет, булочек, а основная еда овощи и белок: курица, рыба, несладкие фрукты типа яблок и дыни.

"Противники" по фильму являются профессиональными бойцами. Прилучный же хочет сам выполнять все трюки без дублеров.

Снимать продолжение "В клетке" начнут в конце лета — начале осени.

Звезда "Папиных дочек" стала получать угрозы после слухов о романе с Прилучным.

Фото: Instagram/ bugevuge