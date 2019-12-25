Звезда "Папиных дочек" стала получать угрозы после слухов о романе с Прилучным

Поклонники звездной пары начали атаковать аккаунт Карпович, угрожая расправой и даже смертью.

Звезду "Папиных дочек" Мирославу Карпович атаковали фанаты Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Instagram-аккаунт артистки подвергся жесткой критике после появления слухов о ее романе с Прилучным.

Известно, что актеры вместе играют в спектакле "Косметика врага". Однако в последнее время их стали часто видеть вне стен театра. Например, в сети появилась фотография, на которой Прилучный и Карпович идут по улице после шопинга.

Некоторые считают, что артисты сблизились еще до развода актера с Агатой Муцениеце. И, несмотря на то, что представитель Прилучного опровергает эти слухи, фанаты все равно продолжают думать, что общение Павла с Мирославой стало одной из причин расставания с Агатой.

"Мирослава, отвали от Паши Прилучного!! Тебе же плохо будет!! Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим!! Ты ему не пара, ты скелетина страшная!" – написала одна из поклонниц Прилучного и Муцениеце под фотографией Карпович.

"У Муцениеце одни из самых неадекватных фанаток. Лучше бы задумались, кто реально виноват, что брак распался. Эти отношения давно трещали по швам. Людям, не ослепленным фанатизмом, было давно понятно, что рано или поздно разведутся", — заступилась за Мирославу поклонница.

В конце февраля Агата и Павел заявили о своем разводе. Тогда актриса рассказала, что поддерживает нормальные отношения с бывшим супругом. Прилучный в свою очередь написал в Instagram, что "красивая история любви должна оставаться красивой, а для этого ее нужно вовремя остановить".

Ранее плачущая Муцениеце рассказала об избиении пьяным Прилучным.

Фото: Instagram / m1r0slava_karpovich, Telegram / Только никому…