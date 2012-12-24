Полежайкин из "Папиных дочек" требует алименты с экс-жены

Михаил Казаков он подал в суд на бывшую жену за алименты.

Звезда сериала "Папины дочки" Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина, спустя годы судебных разбирательств с бывшей женой Еленой, подал на нее иск о взыскании алиментов. Причина — теперь их сын проживает с отцом, сообщает "КП-Петербург".

Суд в Тверской области рассматривает заявление актера Михаила Казакова, потребовавшего взыскать алименты с бывшей супруги Елены. Поводом для обращения стало то, что их общий сын Мирослав официально проживает с отцом с начала 2024 года.

Ранее Елена через суд добилась взыскания с Казакова алиментов на детей, однако исполнительное производство затянулось — за несколько лет накопился долг около 427 тыс. руб. Позднее актера лишили родительских прав на старшую дочь Викторию, но сын выразил желание остаться с отцом. После этого Казаков направил встречный иск, потребовав установить алименты уже с бывшей жены. Мировой судья сначала удовлетворил заявление актера, однако позже приказ был отменен — женщину не уведомили о новом статусе должника.

Елена утверждает, что считает требование "абсурдным", так как сам актер по-прежнему остается должником по прежним исполнительным листам. По ее словам, за годы после развода Михаил выплатил лишь незначительную часть долга.

Сам Казаков заявил, что не отказывается от выплат и объяснил задолженность временными финансовыми трудностями. Сейчас он продолжает работать директором по развитию строительной компании и занимается воспитанием сына.

В управлении ФССП по Тверской области подтвердили наличие у актера задолженности по алиментам и открытые исполнительные производства в отношении обоих супругов. Приставы уточнили, что меры к взысканию долгов применяются в полном объеме, а вопрос дальнейших выплат должен решаться через суд.

Фото: Piter.TV