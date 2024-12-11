Скончался артист Анатолий Хропов

Он снимался в сериалах "Папины дочки" и "Улицы разбитых фонарей".

Ночью с 5 на 6 января в возрасте 60 лет ушел из жизни российский киноактер Анатолий Борисович Хропов. Об этом сообщили в пресс-службе Театральной мастерской "АСБ".

Прощание с артистом состоится 11 января в среднем зале Санкт-Петербургского городского крематория на Шафировском проспекте.

За свою карьеру Анатолий Хропов отметился во множестве произведений. Наиболее известен артист по ролям в сериалах – "Папины дочки", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "СашаТаня". Актер также играл в "Морских дьяволах", "Ментовских войнах" и "Невском".

Ранее мы сообщали, что Кинотеатр "Англетер", расположенный на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге, прекращает свою деятельность спустя 12 лет работы.

Фото: Кинопоиск