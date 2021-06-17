В первом тизере новых "Папиных дочек" Веник останется один с четырьмя детьми

Новые выпуски шоу запланированы на осень.

Российский телеканал СТС представил в социальных сетях первый тизер продолжения сериала "Папины дочки" — "Папины дочки. Новые". В ролике показано, что персонаж по прозвищу Веник, которого играет актер Филипп Бледный, читает дочерям письмо, оставленное их матерью (в оригинале ее играла Анастасия Сиваева, но в продолжении она не появится). В тексте становится понятно, что родительница приняла решение уйти из семьи, так как она даже вышла из семейного мессенджера. После этого авторы проекта показали несколько бытовых проблем, которые придется решать героям. Музыкальным фоном к этому сюжету станет легендарная песня-саундтрек к сериалу, перезаписанная с небольшими изменениями все той же группой Uma2rman.

Похоже, это проклятье семьи Васнецовых говорит старшая дочь.

Напомним, что съемки проекта "Папины дочки. Новые" начались в январе текущего года и закончились 30 марта. К своим ролям, кроме Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой и Екатерины Старшовой, вернулись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Филипп Бледный, Татьяна Орлова, Александр Олешко и Ольга Волкова. Премьера эпизодов рассчитана на осень.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выйдет 17 ноября.

Фото и видео: YouTube / Anatoly Lukmanov