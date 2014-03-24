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Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выйдет 17 ноября

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Игра выйдет в свет с 17 ноября.

Создатели компьютерной игры Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin официально представили новый трейлер проекта. На этот раз ролик оказался посвящен предзаказам, которые вот-вот откроютсядля пользователей. Разработчики дополнительно раскрыли и точную дату выхода игры. Речь идет  о 17 ноября 2023 года. Проект Realms of Ruin выйдет на персональных компьютерах и современных игровых консолях.

Вышел эпичный трейлер Starfield с живыми актёрами.

Фото и видео: YouTube / Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Теги: warhammer, warhammer age of sigmar realms of ruin, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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