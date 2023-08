Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выйдет 17 ноября

Игра выйдет в свет с 17 ноября.

Создатели компьютерной игры Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin официально представили новый трейлер проекта. На этот раз ролик оказался посвящен предзаказам, которые вот-вот откроютсядля пользователей. Разработчики дополнительно раскрыли и точную дату выхода игры. Речь идет о 17 ноября 2023 года. Проект Realms of Ruin выйдет на персональных компьютерах и современных игровых консолях.

Фото и видео: YouTube / Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin