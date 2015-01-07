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Вышел эпичный трейлер Starfield с живыми актёрами

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В широкий доступ игра выйдет с 6 сентября.

КомпанияBethesda Game Studios представила в социальных сетях новый двухминутный трейлер своей компьютерной игры Starfield. На этот раз ролик посвящён скорому релизу проекта. В нем оказались задействованы живые актеры, а на фоне звучит композиция музыканта Элтона Джона Rocket Man. Официальная премьера игры намечена на шестое сентября (или первое сентября для покупателей делюкс-издания). Пользователи получат доступ к проекту на персональных компьютерах, а также консолях Xbox Series X|S, в стриминговом сервисе Game Pass. Рецензии от критиков начнут появляться в публичном пространстве с 19 часов вечера 31 августа по времени Москвы.

"Выживалка" Nightingale от бывших сотрудников из BioWare выйдет в раннем доступе.

Фото и видео: YouTube / Bethesda Softworks

Теги: bethesda softworks, starfield, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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