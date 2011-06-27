"Выживалка" Nightingale от бывших сотрудников из BioWare выйдет в раннем доступе

Ранний доступ к игре откроется в конце февраля 2024 года.

Американская студия Inflexion Games, в которой работают бывшие разработчики из BioWare, поделилась в социальных сетях новым трейлером компьютерной игры-"выживалки" Nightingale. Авторы пояснили пользователям, что в данном приключении переплелись фэнтези и альтернативная история. Проект выйдет для игроков в раннем доступе и будет доступен в стриминговых сервисах Steam и Epic Games Store через несколько месяцев — 22 февраля 2024 года. Сюжет будет основан на жизни в царстве фей, в котором жителей поджидает множество опасностей. Однако обеспечить безопасность персонажу игроки смогут при помощи крафтинга. Создатели обещают предусмотреть гибкую и многофункциональную систему для этого. Дополнительно геймеры получат возможность создавать крепости.

В новом трейлере Mortal Kombat 1 показали Шао Кана, Синдел и Мотаро.

Фото и видео: YouTube /IGN