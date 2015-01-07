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В новом трейлере Mortal Kombat 1 показали Шао Кана, Синдел и Мотаро

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Свежий ролик презентован на Gamescon 2023.

На торжественном мероприятии Gamescon 2023 авторы компьютерной игры Mortal Kombat 1 представили очередной трейлер. Позже ролик был опубликован в социальных сетях. В кадре создатели продемонстрировали пользователям возможности трех персонажей - королевы Синдел, Шао Кана и Рейдена. Последний герой в новой части проекта поменяется ролью с  Лю Кенгом - теперь именно он отыгрывает образ простого шаолиньского монаха. Официальный выход файтинга в свет состоится 19 сентября для персональных компьютеров и игровых консолей. На PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch релиз ожидается 14 сентября 2023 года.

Вышел трейлер хоррора о советских ученых 1970-х "Телекинез".

Фото и видео: YouTube / Mortal Kombat

Теги: mortal kombat, mortal kombat 1, компьютерная игра, трейлер, файтинг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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