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Вышел трейлер хоррора о советских ученых 1970-х "Телекинез"

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Фильм выйдет в прокат с 7 сентября.

Компания-дистрибьютор "НМГ Кинопрокат" представила в социальных сетях трейлер фильма ужасов "Телекинез". Режиссером отечественной ленты выступил Константин Максимов.  Известно, что действие фильма разворачивается в 1977 году на территории советской столицы, где местные ученые занимались исследованием паранормальных явлений. Опыты шли в условиях строгой секретности. В какой-то момент профессору-физику, а также по совместительству специалисту по  гипнозу придется столкнуться с необъяснимой и невероятной силой. Вскоре после этого его дочь Анна обнаруживает у себя опасный дар. А актерском составе заявлены Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер, Евгений Коряковский, Алексей Онежен. Официальная премьера хоррора в кинотеатрах страны состоится 7 сентября.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат

Теги: гипноз, советский союз, ссср, телекинез, трейлер, хоррор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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