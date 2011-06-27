Вышел трейлер хоррора о советских ученых 1970-х "Телекинез"

Фильм выйдет в прокат с 7 сентября.

Компания-дистрибьютор "НМГ Кинопрокат" представила в социальных сетях трейлер фильма ужасов "Телекинез". Режиссером отечественной ленты выступил Константин Максимов. Известно, что действие фильма разворачивается в 1977 году на территории советской столицы, где местные ученые занимались исследованием паранормальных явлений. Опыты шли в условиях строгой секретности. В какой-то момент профессору-физику, а также по совместительству специалисту по гипнозу придется столкнуться с необъяснимой и невероятной силой. Вскоре после этого его дочь Анна обнаруживает у себя опасный дар. А актерском составе заявлены Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер, Евгений Коряковский, Алексей Онежен. Официальная премьера хоррора в кинотеатрах страны состоится 7 сентября.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат