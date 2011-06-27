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Вышел трейлер романтического аниме Hokkaido Gals Are Super Adorable

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Шоу адаптирует одноименную мангу.

Аниме Hokkaido Gals Are Super Adorable! (Dosanko Gal wa Namaramenkoi) получило первый трейлер, который оказался размещен в социальных сетях. Авторы проекта посвятили ролик одной из главных героинь серии.  Известно, что данное шоу планирует адаптировать одноименную мангу. История расскажет о жизни молодого человека, который переезжает в префектуру Хоккайдо. В самый первый день ему попадается на глаза  Минами Фуюки. В результате миловидная девушка своим внешним видом  завоёвывает юношу. Режиссером и постановщиком шоу стал Мираи Минато ("Тяжкий труд в подземелье"). Его помощником выступает Мисудзу Хосино ("Лагерь на свежем воздухе"). Производством руководят студии SILVER LINK ("Связь сердец") и Blade ("Моя новая горничная очень подозрительна").

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Фото и видео: YouTube /DMM pictures

Теги: hokkaido gals are super adorable, аниме, компьютерная игра, манга, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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