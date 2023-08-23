Анонсирован второй сезон Diablo IV

Новый сезон стартует с 17 октября.

Первый сезон компьютерной игры Diablo 4 закончится только в октябре, однако компания Blizzard Entertainment на официальном мероприятии Gamescom 2023 решила решила представить первый тизер второго сезона уже сейчас. Авторы пояснили, что проект получил название "сезон крови". Он будет посвящен вампирам и противостоянию этим монстрам. Второй сезон для пользователей начнется с 17 октября. Известно, что к нему присоединится "особый компаньон по имени Эрис" (Джемма Чан). Игроков ждут пять новых и вернувшихся из других частей серии эндгейм-боссов. Дополнительно стоит ждать переработанных наград, улучшение рюкзака с отдельной вкладкой для хранения самоцветов. Кроме этого разработчики намерены улучшить сопротивление персонажами эффектам и стихиям.

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Фото и видео: YouTube /Diablo