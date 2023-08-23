Pearl Abyss представила трейлер приключенческого экшена Crimson Desert

Даты выхода Crimson Desert в свет еще нет.

В рамках официального открытия долгожданной выставки для геймеров Gamescom 2023 южнокорейская студия Pearl Abyss представила свою версию компьютерной игры Elden Ring, которую авторы "скрестили" с RDR2 и "Ведьмаком". Проект будет основан на оригинальной истории, которая предложит игроку отправиться в открытый мир с насыщенным сюжетом. В центре сюжета окажется жизнь богатого континента Пайвеле, в котором наёмники пытаются выжить и заработать себе на хлеб. В презентационном ролике показано, как основной персонаж исследует окружающий мир верхом и пешком, а также вступает в схватки с противниками, рыбачит. Известно, что герой сможет превращаться в ворона. В качестве оружия создатели выбрали холодное, включая мечи и топоры. Дополнительно доступ будет открыт к ружьям и ручным пушкам. На текущий момент даты релиза игры неизвестна. Предположительно, Crimson Desert выйдет во второй половине следующего года.

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Фото и видео: YouTube/ Crimson Desert