Saber Interactive анонсировала новую игру Expeditions: A MudRunner Game

Релиз игры намечен на следующий год.

В рамках торжественной церемонии открытия gamescom 2023 студия разработки Saber Interactive и издательство Focus Entertainment анонсировали зрителям новый проект создателей транспортных выживалок SnowRunner и MudRunner. Приключенческая игра Expeditions: A MudRunner Game отправит пользователей в мир бездорожья и испытаний. Водителям предстоит возможность отправиться в исследовательские экспедиции и неизведанные места. Игроки будут добираться до места назначения, используя при этом внедорожники различного вида. После этого им предстоит заняться разбитием лагеря для сотрудников, позаботиться о своем экипаже.

Напомним, что компьютерная игра Expeditions: A MudRunner Game выходит в свет в 2024 году на таких платформах как консоли PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch. На персональных компьютерах проект будет доступен через стриминговый сервис Steam.

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Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment