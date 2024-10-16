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Шина отлетела от колеса и вернулась назад во время гонок в Петербурге

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Этот уникальный случай моментально стал главным обсуждаемым моментом соревнований.

На автодроме "Санкт-Петербург" в рамках чемпионата LET"S DRIFT 2025 произошел курьезный инцидент, который удивил даже опытных зрителей. Во время заезда у дрифтующего Nissan на высокой скорости отлетела шина.

Несмотря на потерю покрышки, автомобиль продолжил движение, а отделившаяся резина выкатилась за пределы трассы. Однако затем произошло необъяснимое — шина изменила траекторию и буквально "сама" вернулась на колесо.

Комментаторы и зрители не поверили своим глазам, когда машина, как ни в чем не бывало, продолжила заезд. 

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция возбудила уголовное дело после стрельбы по автобусу у станции "Нева".

Видео: ВКонтакте / Let"s drift - школа, тренировки и соревнования

Теги: let's drift 2025, гонки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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