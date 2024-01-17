Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы по автобусу у станции "Нева"

Стрелка разыскивает полиция.

В Невском районе накануне произошел инцидент со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля "Чанган Алсив" произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета в сторону маршрутного автобуса. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

При осмотре автобуса повреждений обнаружено не было, пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В ходе оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность стрелявшего - им оказался 33-летний житель Северо-Кавказского региона.

19 апреля в 07:30 полицейские остановили разыскиваемый автомобиль у дома 27 по Садовой улице. В салоне находились водитель - 34-летняя жительница Невского района, и трое пассажиров. Самого подозреваемого в машине не оказалось, однако полиция изъяла сигнальный пистолет, три патрона и муляж гранаты.

Все четверо задержанных были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы за потребление наркотических средств (статья 6.9 КоАП РФ). В настоящее время полиция продолжает поиски стрелявшего водителя.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция ищет стрелявшего в пассажира метро на станции "Выборгская.

Фото: Piter.TV