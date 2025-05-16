Насмерть сбившему девушку участнику гонок в Ангарске избрали меру пресечения

Организатор смертельной гонки будет находиться под домашним арестом два месяца.

Городской суд города Ангарска на территории Иркутской области принял решение о мере пресечения для водителя автомобиля иностранного производства, который, участвуя 11 мая в нелегальных ночных гонках, врезался в группу зрителей. Транспортное средство фигуранта расследования насмерть сбило 17-летнюю девушку. Следственный комитет по региону ходатайствовал в инстанции о заключении подозреваемого под стражу. Однако шоферу была избрана другая мера - домашний арест на срок в два месяца. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Объединенной пресс-службы судов.

Напомним, что 13 мая российские правоохранительные органы задержали организатора несанкционированных гонок. Им оказалась 34-летняя местная жительница. В настоящее время ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой гибель человека (по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Женщина уже дала признательные показания. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Второго организатора незаконных гонок задержали еще раньше. Это произошло вскоре после автомобильной аварии. Смертельное ДТП зафиксировано в ночь на воскресенье, 11 мая, в окрестностях села Одинск. Седан Toyota Chaser въехал в группу зрителей, а также в иномарку Honda Civic. Зрительница получила смертельные травмы. Еще одна девушка и юноша были госпитализированы.

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Фото и видео: Telegram / Следком38