Полиция закрыла сеть элитных борделей в центре Петербурга

Главная фигурантка дела, предполагаемая организаторша сети, помещена под арест.

"Оперативное прикрытие" сообщило о задержании трёх женщин, связанных с организацией сети борделей премиум-класса. Дело началось ещё 1 апреля текущего года по статье 241 УК РФ. Спустя три месяца, 14 мая, полиция арестовала троих подозреваемых — двух сорокадвухлетних и одну тридцатипятилетнюю женщину. Им предъявлены обвинения в создании сети элитных заведений интимных услуг.

Заведения располагались в самом сердце Петербурга — Адмиралтейском и Центральном районах. Помимо этого, преступная группа имела собственный веб-сайт, который теперь закрыт.

При проведении обыска в местах проживания обвиняемых, колл-центре и непосредственно в помещениях публичных домов были найдены цифровые устройства, платежные карты банков, записные книжки с графиками деятельности и прочими рабочими заметками.

Главная фигурантка дела, предполагаемая организаторша сети, помещена под арест. Остальные участницы пока находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV