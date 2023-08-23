На gamescom 2023 показали геймплей мрачного платформера Mandragora

Игра выйдет в свет в следующем году.

В ходе официальной игровой выставки gamescom 2023 разработчики продемонстрировали небольшой геймплейный ролик из своего нового проекта Mandragora. Они пояснили, что речь идет о мрачном экшене с элементами РПГ. События истории развернутся в мире, в котором люди оказались загнаны за высокие каменные стены. А по освободившимся территориям теперь гуляют кровожадные монстры. Известно, что компьютерная игра объединит в себе характеристики соулс-лайков, а также туда внедрен жанр метроидвания. Авторы обещают зрителям захватывающее приключение, разнообразных противников, интересную систему прокачки и атмосферный саундтрек. Mandragora выйдет в свет 2024 году на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch.

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Фото и видео: YouTube / Xbox

