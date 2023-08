Экшен Hellboy Web of Wyrd получил свежий трейлер с датой релиза

Премьера игры намечена на 4 октября.

Создатели компьютерной игры Hellboy Web of Wyrd, стильного приключенческого экшена с элементами рогалика, официально раскрыли дату релиза в свежем трейлере. Известно, что в свет проект выйдет на таких платформах как персональный компьютер в стриминговом сервисе Steam), консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch с 4 октября. Сюжет Hellboy Web of Wyrd Хеллбой основывается на попытке персонажа разгадать тайны резиденции культиста. Для этого герою предстоит проникнуть в жуткое измерение Вирд, полное опасных противников. В разработке новинки создателям помогали компания Dark Horse и оригинальный автор персонажа Майк Миньола. Озвучкой персонажа занимался Лэнс Реддик, который позже скончался.

Netflix представил трейлер фильма "Мятежная Луна" Зака Снайдера.

Фото и видео: YouTube / IGN